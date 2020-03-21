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Çorlu'da banklar kaldırıldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs salgının yönelik alınan tedbirler kapsamında meydanlardaki banklar kaldırıldı.

21.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:14
Çorlu'da banklar kaldırıldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs salgının yönelik alınan tedbirler kapsamında meydanlardaki banklar kaldırıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçenin, Atatürk Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Omurtak Caddesi üzerine konulan banklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı. Vatandaşların bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla kaldırılan banklar, kamyonlara konularak götürüldü.Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, bankların, 'Evinde Kal Türkiye' kampanyasına destek vermek amacı ile kaldırıldığını söyledi. Albayrak, belediye ekiplerinin birçok ilçede parklarda bulunan bankları da kaldırdığını belirterek, "Hepimizin tedbirlerimizi almamız gerekiyor. 'Evinde Kal Tekirdağ' olarak kampanyaya destek veriyoruz. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığımız, vatandaşlarımızın sağlığının korunması adına, tüm ilçelerimizde mesai mefhumu gözetmeksizin özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Parklardan otobüs terminallerine, ibadethanelerden kamu binalarına, toplu taşıma araçlarından sivil toplum kuruluşlarının çalışma ofislerine kadar tüm alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını yapmıştır, bundan sonra da planlı bir şekilde yapmaya devam edecektir. Koronavirüs ile ilgili korunma tedbirleri konusunda halkımızı bilinçlendirme çalışmalarımız da bir yandan devam etmektedir" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

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