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Çorlu'da belediye girişine dezenfeksiyon tüneli kuruldu

Çorlu Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı yeni önlemler alıyor.

09.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:40
Çorlu'da belediye girişine dezenfeksiyon tüneli kuruldu
Çorlu Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı yeni önlemler alıyor. Vatandaşlar ve çalışanlar, giriş kapısının önüne kurulan dezenfeksiyon kabininden geçerek belediyeye giriş yapıyor.

Dünyada ve yurt genelinde korona virüs salgınına karşı alınan önlemler dahilinde Çorlu Belediyesi de gerekli tedbirleri almayı sürdürüyor. Çorlu Belediyesi hem vatandaşların hem de belediye personelinin sağlıklı bir ortamda bulunması amacıyla beş adet dezenfeksiyon kabini alarak belediye hizmet binalarına yerleştirdi. Kabinlerden bir tanesi de Çorlu Belediyesi ana hizmet binasının giriş kapısının önüne kuruldu. Belediyeye giriş yapmak isteyenler öncelikle dezenfeksiyon tünelinden geçiyor ve sonrasında belediyeye adım atıyor. Sonrasında ise geçtiğimiz haftalarda başlatılan temassız ölçüm cihazı ile ateşi ölçme işlemi gerçekleştiriliyor. Görevliler tarafından çalışanların ve vatandaşların ateş ölçümü yapılarak sakıncalı bir durum olmaması halinde belediye binasına girişine izin veriliyor.

Çorlu halkının sağlığı ve güvenliği için her türlü önlemi aldıklarını belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Koronavirüs salgını ile yurt genelinde mücadele ediyoruz. Panik yapmadan gerekli önlemleri alarak mücadelemize devam ediyoruz. Belediye ekiplerimiz aralıksız mahallelerimizi, sokaklarımızı, kentimizdeki hizmet binalarını ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Ek bir önlem alarak belediye hizmet binalarımıza dezenfeksiyon kabinleri yerleştirdik. Çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. Bizler bu denli yoğun çalışırken vatandaşlarımızdan da her zamanki gibi önemli bir ricamız var: Lütfen gerekli olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Zaruri durumlarda ise çıkarken muhakkak maskenizi takarak çıkın. Bu hepimizin vatandaşlık görevi. Kendimizi ve çevremizdekileri korumak adına önlemlerimizi en üst düzeyde alalım" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çorlu Belediyesi, Çorlu, Güncel
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