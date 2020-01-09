Haberler » Güncel » Çorlu'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Haber

Çorlu'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Emir Biçer (31) yaşamını yitirdi, Boğaçhan Ç. ise ağır yaralandı.

09.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:58Çorlu'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

TEKİRDAĞ'ın ilçesinde, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Emir Biçer (31) yaşamını yitirdi, Boğaçhan Ç. ise ağır yaralandı.

Olay, gece yarısı, Alipaşa Mahallesi'nde bulunan kafenin önünde meydana geldi. Emir Biçer ile arkadaşı Boğaçhan Ç. kafede otururken, daha önceden husumetli oldukları D.O., Ö.T. ve A.C. geldi. Kafede, iki grup arasında çıkan tartışma, araya girenler tarafından sonlandırıldı. Emir Biçer ile Boğaçhan Ç., bir süre sonra kafeden ayrılırken, diğer 3 kişi de arkalarından çıktı. Taraflar arasında, dışarıda yeniden tartışma çıkarken, kısa sürede büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. Emir Biçer, boğazına aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Arkadaşı Boğaçhan Ç. ise ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Boğaçhan Ç.'yi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay sonrası D.O., Ö.T. ve A.C.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Alipaşa Mahallesi, Çorlu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
11:40  200 yıllık tarihi han, kadın girişimciler tarafından yönetiliyor - Haber
11:40  "Türkiye'nin bölge ile ilgili projelerde söz hakkı vardır" - Haber
11:40  HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 129'uncu gününde - Haber
11:35  Yaralı köpek, yoğun karda donmaktan kurtarıldı - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
00:48  Amerikalıların yüzde 71'i İran ile birkaç yıl içinde savaş çıkabileceğini düşünüyor - Haber
00:00  Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Haber
9.01.2020 11:41:33