Çorlu'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı - Tekirdağ

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.Alınan bilgiye göre, Omurtak Caddesi Çeşme Durağı mevkisinde, Emirhan Filiz (18) ve Nuh Akkaya (19), aralarında husumet olduğu belirtilen bir kişiyle tartıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Filiz ve Akkaya'yı bıçakla bacaklarından yaralayan zanlı, yaya olarak kaçtı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.