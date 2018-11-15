Çorlu'da Diyabet Semineri Düzenlendi

Çorlu
Belediyesi, Çorlu Kent Konseyi
ve özel bir hastanenin işbirliği ile "Diyabet" konulu seminer düzenlendi.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Menhur Işık ile Diyetisyen Çiğdem Kıral'ın diyabet hastalığı ve diyabette beslenme konusunda verdikleri seminer, Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal
Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Diyabet tipleri, gizli şeker, kan şekeri ölçümü, diyabetikler için sağlıklı beslenme gibi önemli konularda faydalı bilgilerin verildiği seminer, katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi. - TEKİRDAĞ
Kent Konseyi,Çorlu
15 Kasım 2018 Perşembe 14:12