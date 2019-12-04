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Çorlu'da "ekmeğin gramajına dikkat edin" uyarısı

Çorlu-Ergene Fırıncılar Derneği Başkanı Haşim Yiğit, tüketicileri, ekmeğin gramajına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

04.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:48Çorlu'da
Çorlu- Fırıncılar Derneği Başkanı Haşim Yiğit, tüketicileri, ekmeğin gramajına dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Yiğit, yaptığı açıklamada, ilçe sınırlarında üretilen ve halkın sofrasına sunmak için satışa çıkarılan ekmeğin 250 gram olması gerektiğini söyledi.
Ergene ve Çorlu ilçelerinde yaklaşık 80 fırının olduğunu ve bunların günlük yaklaşık 300 bin ekmek ürettiğini anlatan Yiğit, şunları kaydetti:
"Bölgemizde bazı fırıncı arkadaşlarımız esnaf odasına kayıtlı olmamalarına rağmen ekmek üretiyor ve bu ürettikleri ekmekler de 200 gramlık düşük gramajlı. Bu durum bizleri ciddi rahatsız ediyor. İlçe sınırları dahilinde ekmeğin 250 gram olarak üretilmesi gerek. Halkımız ekmeğini alırken nereden ve nasıl olursa olsun gramını öğrenme hakkına sahip. 250 gramın altındaki ekmekleri belediye ve zabıta güçlerine şikayet edebilirler. Bu onların en doğal ve yasal hakkıdır."

Ergene, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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