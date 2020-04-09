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Çorlu'da fırıncılar, dar gelirlilerin ekmek ihtiyacını karşılıyor

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Kemalettin Mahallesi'nde muhtar Aydemir Taşdemir öncülüğünde fırıncılar, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında dışarı çıkamayan ve maddi durumu iyi olmayan kişiler için ücretsiz ekmek kampanyası başlattı.

09.04.2020 08:29 | Son Güncelleme: 09.04.2020 08:29
Çorlu'da fırıncılar, dar gelirlilerin ekmek ihtiyacını karşılıyor

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Kemalettin Mahallesi'nde muhtar Aydemir Taşdemir öncülüğünde fırıncılar, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında dışarı çıkamayan ve maddi durumu iyi olmayan kişiler için ücretsiz ekmek kampanyası başlattı. Muhtar Taşdemir, "Bu uygulamayla mahallemizde bulunan yüzlerce vatandaşımızın ekmek ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.

Çorlu ilçesinin Kemalettin Mahallesi'nde, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında dışarı çıkamayan ve maddi durumu kötü olan vatandaşlar için muhtar Aydemir Taşdemir bir çalışma başlattı. Yaklaşık 29 bin kişinin yaşadığı mahallede, vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Taşdemir, fırıncılarla konuşarak durumu anlattı. Fırıncıların olumlu yanıt vermesiyle, mahalledeki maddi durumu kötü yüzlerce vatandaşa günlük ücretsiz ekmek dağıtımı başladı.

Amaçlarının, durumu kötü olan vatandaşlara yardım etmek olduğunu söyleyen Taşdemir, "Koronavirüsün başlamasıyla birlikte vatandaşlarımız mahalle muhtarlığımıza gelerek ihtiyaçları olan ekmeği söylediler. Biz de mahallemizde bulunan fırıncılarımıza gelerek durumu anlattık. Şimdi mahallemizde yüzlerce vatandaşımızın ekmek ihtiyacını karşılamaktayız" diye konuştu.

Mahallede fırıncılık yapan Hüseyin Karakış da Türkiye'nin geçtiği zorlu süreçte muhtardan gelen teklifi memnuniyetle kabul ettiklerini söyledi. Karakış, "Muhtarımızdan böyle bir talep geldik. Koronavirüs çıktıktan sonra mağdur olan 'Vatandaşlarımız ekmek ihtiyacını karşılar mısınız?' diye sordu. Biz de fırıncılar olarak tabi ki de karşılarız diye söyledik. O günden beri de fırıncılar olarak bu olayı gerçekleştirmekteyiz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çorlu, Güncel
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