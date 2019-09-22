Haberler » 3. Sayfa » Haber

Çorlu'da geri dönüşüm deposunda yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geri dönüşüm için toplanan hurda malzemelerin depolandığı eski bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı.

22.09.2019 17:01Çorlu'da geri dönüşüm deposunda yangın
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geri dönüşüm için toplanan hurda malzemelerin depolandığı eski bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki Çorlu Tren İstasyonu yakınındaki boşaltılmış eski bir fabrika binasında yangın çıktı. Geri dönüşüm deposu olarak kullanılan binanın bahçesindeki hurda malzemelerden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri üç ayrı itfaiye aracı ile yangına müdahale ederek söndürdü. Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, bir süre de soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

İtfaiye, Çorlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:45 Benzin istasyonuna 200 metre kala yandı
17:42 Trafik kazasında ölen minik Yusuf ve amcası son yolculuğuna uğurlandı
17:39 7 terörist işte böyle etkisiz hale getirildi
17:07 İş yeri sahibi tartıştığı şahsı silahla yaraladı
17:01 Çorlu'da geri dönüşüm deposunda yangın
16:51 ABD'de bir etkinlikte 3 kişi öldü, 4 kişi hastaneye kaldırıldı
16:45 Ekmek yapmak isteyen kadınlar tandırlığı küle çeviriyordu