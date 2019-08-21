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Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın -2

Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangınTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

21.08.2019 23:53
Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın -2
Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran alevlere müdahale etmek için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, Çorlu-Tekirdağ karayolu üzerindeki Karatepe mevkiinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında saat 22.45 sıralarında çıktı. Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm tesisi sardı. Yangına müdahale eden Çorlu itfaiye ekiplerine takviye olarak Tekirdağ merkez ve ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri de sevk edildi. Yangında ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın -2

İtfaiye, Çorlu, Güncel

Kaynak: DHA

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