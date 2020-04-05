Çorlu'da karantina süreleri dolan 175 kişi, evlerine gönderildi (2)

TEKİRDAĞ MERKEZDEN DE 185 KİŞİ GÖNDERİLDİ

Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesindeki yurttan 175 kişinin gönderilmesinin ardından yurt dışından getirilip, kent merkezinde Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Süleymanpaşa Yurt Müdürlüğü'ne yerleştirilen 185 kişi de karantina sürelerinin dolmasıyla evlerine gönderildi. Sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, AFAD ekiplerinin koordinasyonunda otobüslere bindirilerek, gidecekleri kentlere doğru yola çıkarıldı.Tekirdağ merkez ve Çorlu ilçesindeki yurtlara yerleştirilen toplam 360 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilmiş oldu.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: DHA