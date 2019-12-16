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Çorlu'da Kızılay'dan sevgi bohçası

Türk Kızılay Çorlu Şubesi tarafından hayırseverlerin katkıları ile hazırlanan Sevgi Bohçaları Çorlu Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeklerin ailelerine teslim edildi.

16.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:18Çorlu'da Kızılay'dan sevgi bohçası
Türk Şubesi tarafından hayırseverlerin katkıları ile hazırlanan Sevgi Bohçaları Çorlu Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeklerin ailelerine teslim edildi.

Türk Kızılay Çorlu Şube Başkanlığı, Çorlu Devlet Hastanesi'nde yeni doğmuş bebekler için hazırlanan sevgi bohçalarını dağıttı.

Çorlu Devlet Hastanesi'nde yeni doğan bebekler için Türk Kızılay Çorlu Şube Başkanlığı Sevgi bohçaları dağıttı. Yapılan dağıtımların devam edeceğini belirten Türk Kızılay Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz, "Türk Kızılay Çorlu Şubesi olarak değerli bağışçılarımızın sayesinde hazırladığımız sevgi bohçalarını Çorlu Devlet Hastanesi'ndeki yeni doğmuş bebeklerimize ulaştırdık. Aileleri tekrar tebrik ederek, bebeklerimize sağlıklı ve uzun yıllar diliyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Devlet Hastanesi, Kızılay, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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