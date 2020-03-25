Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Çorlu'da meydanlara korona virüs temizliği - Haberler

Çorlu'da meydanlara korona virüs temizliği

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (KOVID-19) salgını nedeniyle ilk andan itibaren tüm tedbirleri alarak uygulamaya geçiren Çorlu Belediyesi bu kapsamda ilçenin cadde, sokak ve meydanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

25.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:55
Çorlu'da meydanlara korona virüs temizliği
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (KOVID-19) salgını nedeniyle ilk andan itibaren tüm tedbirleri alarak uygulamaya geçiren Çorlu Belediyesi bu kapsamda ilçenin cadde, sokak ve meydanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Camiler, otobüs durakları, park ve bahçeler gibi vatandaşların ortak yaşam alanlarında dezenfekte çalışması yapan Çorlu Belediyesi ekipleri ilçenin cadde ve sokaklarında ayrıca meydanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Çorlu Belediye binasının da yer aldığı Cumhuriyet Meydanı ile Atatürk Anıtı'nın yer aldığı Atatürk Meydanı'nda dezenfekte işlemi yapan belediye ekiplerinin bu çalışmalarını ilçe geneline yayarak sürdürecekleri kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çorlu Belediyesi, Çorlu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi Haberler
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı Haberler
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı
İlginç ’Evde Kal’ çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti Haberler
İlginç 'Evde Kal' çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Haberler
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi Haberler
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:16: Edremit Çarşamba Pazarı'na korona virüs düzenlemesi - Haber 17:16: Gümüşhane Üniversitesinde uzaktan eğitim başladı - Haber 17:16: Mardin'de koronavirüs tedbirleri - Haber 17:16: Mart ayı encümen toplantısı yapıldı - Haber 17:16: Muğla'da koronavirüs denetimleri - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber 16:13: Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu - Haber 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 14:56: Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı - Haber 12:44: İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor - Haberler