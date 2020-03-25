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Çorlu'da meydanlara 'Korona virüs' temizliği

Çorlu'da meydanlara 'Korona virüs' temizliği Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ilk andan itibaren tüm tedbirleri alarak uygulamaya geçiren Çorlu Belediyesi bu kapsamda ilçenin cadde, sokak ve meydanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

25.03.2020 20:31 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:33
Çorlu 'da meydanlara 'Korona virüs' temizliği
TEKİRDAĞ - Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ilk andan itibaren tüm tedbirleri alarak uygulamaya geçiren Çorlu Belediyesi bu kapsamda ilçenin cadde, sokak ve meydanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Camiler, otobüs durakları, park ve bahçeler gibi vatandaşların ortak yaşam alanlarında dezenfekte çalışması yapan Çorlu Belediyesi ekipleri ilçenin cadde ve sokaklarında ayrıca meydanlarında çalışmalarını sürdürüyor.
Çorlu Belediye binasının da yer aldığı Cumhuriyet Meydanı ile Atatürk Anıtı'nın yer aldığı Atatürk Meydanı'nda dezenfekte işlemi yapan belediye ekiplerinin bu çalışmalarını ilçe geneline yayarak sürdürecekleri kaydedildi. Çorlu’da meydanlara ’Korona virüs’ temizliği

Kaynak: İHA

Etiketler: Çorlu Belediyesi, Çorlu, Yerel

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Çorlu'da meydanlara 'Korona virüs' temizliği

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