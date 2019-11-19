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Çorlu'da öğrenmeyi öğrenmek isteyen öğretmenler için atölyeler düzenleniyor

2023 eğitim vizyonunda önemli bir yer tutan öğrenmeyi öğrenen öğretmenler için Çorlu'da çeşitli atölyeler düzenleniyor.

19.11.2019 15:41 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:46Çorlu'da öğrenmeyi öğrenmek isteyen öğretmenler için atölyeler düzenleniyor
2023 eğitim vizyonunda önemli bir yer tutan öğrenmeyi öğrenen öğretmenler için Çorlu'da çeşitli atölyeler düzenleniyor.

Çorlu'da eğitim - öğretim veren kurumlar arasında yer alan Nene Hatun Anaokulu öğretmenleri tarafından organize edilen oyun ve drama atölyesi Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Balo Salonu'nda birçok farklı branştan öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yapılan çalışma ve uygulamaları yerinde inceleyen Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ile Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan yapılan çalışmanın 2023 eğitim vizyonunda önemli bir yer bulan öğrenmeyi öğrenen öğretmenler için bu tür atölyelerin önemine değinerek, benzer program ve uygulamaların artarak devam edeceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ

Güncel

Kaynak: İHA

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