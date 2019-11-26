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Çorlu'da öğretmenlere atık pil ve elektronik atık eğitimi

Çorlu Belediyesi ev sahipliğinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerin de desteğiyle Çorlu ve çevre ilçelerde bulunan okullarda eğitim veren öğretmenlere yönelik olarak eğitimcilerin eğitimi programı gerçekleştirildi.

26.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:59Çorlu'da öğretmenlere atık pil ve elektronik atık eğitimi
Belediyesi ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerin de desteğiyle Çorlu ve çevre ilçelerde bulunan okullarda eğitim veren öğretmenlere yönelik olarak eğitimcilerin eğitimi programı gerçekleştirildi.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) işbirliği ile düzenlenen eğitim kapsamında Atık Pil Toplanması, Bertarafı, Elektronik Atıkların Toplanması ve Geri Dönüşümü konulu Eğitimcilerin Eğitimi Programı Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Çevreye duyarlı bireyler yetiştirilebilmesi amacıyla yürütülen projeler kapsamında düzenlenen eğitimlerde TAP Çevre Yüksek Mühendisi Hatice Yıldız ve TÜBİSAD Çevre Mühendisi Bengisu Evrensel'in konuşmacı olarak katıldığı eğitim programı kapsamında, gelişen teknoloji ile birlikte çevre ve doğal kaynakların korunmasının daha önemli hale geldiği belirtildi.

Katılımcı öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen sunumlarda elektronik atıklar, atık pillerin toplanması, pillerin çeşitleri, kimyasal yapıları, nerelerde kullanıldıkları ve kullanımda dikkat edilecek konularına yer verilirken, atık pillerin ve elektronik atıkların diğer atıklarla karıştırılmaması ve ayrı olarak toplanıp çevreye zararının engellenmesi gerektiği aktarıldı.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında yapılan protokoller kapsamında Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması ve Elektronik Atık Toplama Yarışması düzenlendiği dile getirilirken, öğretmenlerin bu konuda öğrencilerini eğitmelerinin önemine dikkat çekildi.

Eğitim toplantısında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belediyesi ve ilçe belediyelerden yetkililerin yanı sıra Çorlu ve çevre ilçelerde bulunan okulları temsil eden yaklaşık 200 öğretmen katıldı. - TEKİRDAĞ

Çorlu Belediyesi, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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