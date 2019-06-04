Çorlu'da polis, sürücülerin bayramını kutlayıp, uyardı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde, Ramazan Bayramı
nedeniyle ilçe giriş ve çıkışlarında polis ekipleri huzur uygulaması yaptı. Uygulamada polis ekipleri, sürücüler ve yolcularla bayramlaşarak trafik konusunda da uyarılarda bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri ilçe girişinde trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada araçlar aranırken sürücüler ve araç içinde bulunanları da Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. Yolcularla bayramlaşan polis ekipleri, trafik kurallarına uyulması konusunda da uyarılarda bulundu. Uygulamanda durdurulan ve İstanbul
'dan Edirne
'nin Uzunköprü
ilçesine giden Ercan Gelen, yapılan uyarılara teşekkür ederek, "Güzel bir uygulama. Burada yapılan uyarılar son derece önemli. Kurallara uydukça kazalar olmaz. Uygulamaların sık sık olması gerekiyor. Polis
memurunun uyarısına teşekkür ediyorum. Bizim hem bayramımızı kutladı hem de bize uyarılarda bulundu" dedi.
- Tekirdağ
Kaynak: DHA
Güncel