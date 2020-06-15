Çorlu'da sağanak; yollar 15 dakikada göle döndü

Çorlu'da sağanak; yollar 15 dakikada göle döndü(2)ÇERKEZKÖY'DE YOLLAR SUYLA KAPLANDISağanak yağış Çorlu'nun ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde de etkili olurken hayatı olumsuz etkiledi.

15.06.2020 20:34 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:01
Çorlu'da sağanak; yollar 15 dakikada göle döndü(2)
ÇERKEZKÖY'DE YOLLAR SUYLA KAPLANDI
Sağanak yağış Çorlu'nun ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde de etkili olurken hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 dakika süren yağışta cadde ve sokaklar adeta göle döndü, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığınarak yağmurdan korundu. Bir çok ev ve işyerini su bastı. BSH kavşağında ve Kızılpınar Mahallesi'nde rögarların tıkanması nedeniyle Çorlu istikametinden gelen araçlar ilçe merkezine girmekte zorlandı. İlçe merkezinde bir çok mahallede rögarlar taşarken, yaşanan su baskınlarında TESKİ ve Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri uzun süre çalışma gerçekleştirdi. Çalışmaları inceleyen Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "İlçemizde yarım saat boyunca sağanak yağış etkili oldu. Ekiplerimiz ile birlikte su yoğunluğunun yaşandığı bölgelerimizde incelemelerde bulunuyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin BSH kavşağı ile ilgili yakında düzenlemesi olacak. İnşallah en kısa zamanda çalışmalar tamamlandıktan sonra bir daha böyle durumlarla karşılaşmayacağız" diye konuştu. KIRKLARELİ'DE DOLU YAĞIŞI
Öte yandan Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Nacak köyünde ise dolu yağışı etkili oldu. Yağmurun ardından başlayan ve 10 dakika süren dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dolunun ekili arazilere zarar verip vermediği araştırılıyor. Çorlu’da sağanak; yollar 15 dakikada göle döndü

Kaynak: DHA

Etiketler: Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Haber
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Yeni Zelanda’da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Hatay Belediyesi’nde işe başladı Haber
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Haberler››Güncel››Çorlu'da sağanak; yollar 15 dakikada göle döndü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:25: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması - Haber 21:23: Kocaeli'de izinsiz gösteri yapmak isteyen 13 kişinin gözaltına alınması - Haber 21:21: Muğla'da yaralı bulunan ve tedavi edilen tilki doğaya salındı - Haber 21:19: Kanseri yenen lise öğrencisi savunma sistemleri araçları üretiyor - Haber 21:19: Bitlis'te 2 apartman ile 6 daire karantinaya alındı - Haber 21:04: Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti - Spor 21:00: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz - Haber 20:46: Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi - Haber 14:38: İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu - Haber