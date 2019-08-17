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Çorlu'da satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir kısmı satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde yaklaşık 100 gram bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid ele geçirildi.

17.08.2019 15:01 Çorlu'da satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir kısmı satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde yaklaşık 100 gram bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Çorlu'da Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak operasyon düzenleyen Çorlu NSM Grup Amirliği ekipleri yaptıkları bir çalışmada bir kısmı satışa hazır fişeklenmiş halde bir kısmı da fişeklenmemiş şekilde yaklaşık 100 gram bonzai ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 5 bin TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri arama yaptıkları evden çıktıkları sırada durumundan şüphelendikleri bir şahsın da sorgulamasını yaptı. Şahsın 14 ayrı suçtan arandığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri toplam 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Çorlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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