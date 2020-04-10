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Çorlu'da sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaş altı 4 kişiye ceza

Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişiye adli ve idari ceza uygulandı.

10.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:38
Çorlu'da sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaş altı 4 kişiye ceza
Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişiye adli ve idari ceza uygulandı.
Çorlu'da polis ekipleri, kentteki sokak, cadde ve meydanlarda denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, alınan tedbirlere uymayan 20 yaş altındaki 4 kişiyi İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürerek adli ve idari para cezası uyguladı.
Ekiplerin ilçe genelinde denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Çorlu, Güncel
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