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Çorlu'da söz çocukların olacak

Çorlu Belediyesi, ilçede kurulacak çocuk meclisi ile çocukları kentin yönetiminde söz sahibi yapacak.

26.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:05Çorlu'da söz çocukların olacak
Belediyesi, ilçede kurulacak çocuk meclisi ile çocukları kentin yönetiminde söz sahibi yapacak.

Çorlu Belediyesi çocukları şehirde söz sahibi yapacak Çocuk Meclisi projesini hayata geçiriyor. Çorlu Belediyesi tarafından hazırlanan Çocuk Meclisi projesi kapsamında Çorlu Kaymakamlığı ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ilk Çocuk Meclisi 2020 yılında başlayacak.

Çorlu Belediyesi Çocuk Meclisi'nin kurulması için yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu'da eğitim-öğretim veren resmi ve özel ilk ve ortaokul müdür ve yöneticileri ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Çorlu Belediyesi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Komisyonu Meclis Üyeleri, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yöneticileri de katıldı.

"Çocuk Meclisi Önemli Rol Oynayacak"

Toplantıda konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt kurulacak olan Çocuk Meclisi'nin, çocukların çeşitli talep ve şikayetlerini iletebilmeleri, çözüme yönelik fikirler sunabilmeleri, yaşamın her alanında bilimsel gereklere uygun şekilde aktif rol alabilmeleri için önemli rol oynayacağını söyledi.

Hayal Kuran Çocuklarımızın Yanında Olacağız"

Şeffaf belediyecilik anlayışı ile halkın yönetime katılımını sağlayarak katılımcı demokrasi konusunda öncü belediye olmayı hedeflediklerini belirten Başkan Sarıkurt, "Çocuk Meclisi ile hayal kuran çocuklarımızın kültürel, sosyal, eğitim, bilim ve teknik alanlarda sağlam adımlarla ilerleyip katılımcı, söz sahibi, düşüncelerini açıkça beyan eden ve karar alma mekanizmasına sahip sağlam bireylere dönüşmesi noktasında yanlarında olacağız" dedi.

"Çorlu'muzu Geleceğe Çocuklarımızla Birlikte Taşıyacağız"

Başkan Sarıkurt ayrıca, Çorlu Belediyesi Çocuk Meclisi ilköğretim çağındaki çocuklarımızın ailesine, çevresine ve yaşadığı şehrine ilgisini ve duyarlılığını artırmak, öz güvenini geliştirmek ve temsil kabiliyetini artırmak, ülkemizin Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde çocuklarımızın demokratik bilincinin gelişmesi ve evrensel kültürler ile diyalog halinde olmalarını sağlayarak Çorlu'da yaşayan çocukların çeşitli problem ve talepleri ifade etmelerini ve çözüm üretiminde yardımcı olmalarını, çocuk gelişimi, sosyal konulara duyarlılık içinde olarak, bu konularda bilimsel gereklere uygun şekilde aktif rol almalarını, içinde yaşadığı ülkesinin, milletinin, milli ve kültürel değerlerini, örf ve adetlerini kavramalarını ve geleceklerine güvenle bakabilmelerini sağlayacak eğitim, kültür, sanat ve spor etkinliklerinde bulunmayı amaçlamaktadır. Kurulacak olan Çocuk Meclisi'nin öncelikle çocuklarımıza ve Çorlu'muza hayırlı olmasını diliyorum. Çorlu'muzu geleceğe yarınlarımızın teminatı çocuklarımızla birlikte taşıyacağız" diye konuştu.

Hazırlanan yönetmelik kapsamında Çocuk Meclisi, Çorlu'da yaşayan ve Çorlu'da eğitim ve öğretim veren okullardaki 10 ve 14 dahil yaş grubu çocuklardan oluşacak. 2020 yılında başlayacak Çocuk Meclisi 4 yıl boyunca görev yapacak ve okulların açık olduğu süre zarfında toplanarak gündeme dair kararlar alacak. - TEKİRDAĞ

Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorlu Belediyesi, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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