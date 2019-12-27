Haberler » Güncel » Çorlu'da tapular dağıtıldı - Haber

Çorlu'da tapular dağıtıldı

Çorlu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, Çorlu Tapu Müdürlüğü tarafından tescil işlemleri tamamlanan imar parsellerine ait tapuların dağıtımına başladı.

27.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:35 Çorlu'da tapular dağıtıldı
Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, Çorlu Tapu Müdürlüğü tarafından tescil işlemleri tamamlanan imar parsellerine ait tapuların dağıtımına başladı.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Turgut Bolat, "İlçemiz yolu üzerinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalan Şeyhsinan Mahallesi, Hatip Mahallesi ve Yenice Mahallesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması sonucunda tescil edilen taşınmazlara ait tapular Çorlu Tapu Müdürlüğü tarafından belediyemize gönderilmiş ve taşınmaz sahiplerine dağıtıma başlandı. Mülkiyet sahipleri imar uygulaması sonucu oluşan tapularını almak üzere Çorlu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'ne müracaat edebilirler" dedi.

Açıklamada Çorlu Tapu Müdürlüğü tarafından tescil edilen tapulara ait ada ve parsel bilgilerine de yer verildi. - TEKİRDAĞ

Çorlu Belediyesi, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28   Elazığ'da 4.9'luk deprem sonrası 16 artçı deprem meydana geldi - Haber
12:27   Tunceli'de kar yağışı, 161 köy yolu kapandı, iki ilçede taşımalı eğitime ara verildi - Haber
12:26   Aracını park ettiği yerden çıkaramayınca bu notu yazdı - Haber
12:26   Güvenlik korucularından maaş düzenlemesi talebi - Haber
12:26   Kütahya'da İmam Hatip Ortaokulları arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
11:13   Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi - Haber
11:03   Menderes Türel'in "kar maskeli şüpheli" ihbarı, polisi harekete geçirdi - Haber
10:18   Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı - Haber
10:13   Son dakika: Elazığ'da yarım saat içerisinde 4 deprem meydana geldi - Haber
27.12.2019 12:33:01