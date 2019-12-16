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Çorlu'da tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

16.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:02Çorlu'da tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü
Tekirdağ'ın ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çalı Kuşu Sokağı'nda karşılaşan Rahman K. (34) ve Hasan Gündüz (27) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu Rahman K. yanındaki pompalı tüfekle Hasan Gündüz'e ateş etmeye başladı.
Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne yaralı olarak kaldırılan Hasan Gündüz, hastanede yaşamını yitirdi.
Olay yerinden kaçarak evinde gizlenen Rahman K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bu arada Rahman K'nin eşinin kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 2 gün önce emniyete giderek Hasan Gündüz'den şikayetçi olduğu ileri sürüldü.

Hasan Gündüz, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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