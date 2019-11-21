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Çorlu'da temizlik personeline iş güvenliği eğitimi

Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

21.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:53Çorlu'da temizlik personeline iş güvenliği eğitimi
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Meslek hastalıkları, iş kazaları, temizlik işlerinde sağlık riskleri ve kişisel hijyen konularında düzenlenen ve iş yeri hekimi Dr. Selvinaz Akın tarafından verilen eğitim semineri Çorlu Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden 163 personelin katıldığı seminer ile ilgili olarak açıklamada bulunan ve temizlik işlerinin tehlikeli iş grubuna girdiğini belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Bu konuda belediye olarak personelimizi iş ve işçi sağlığı konularında düzenli olarak eğitiyor ve bilgilendiriyoruz. Çorlu Belediyesi olarak önceliğimiz çalışan personelimizin görev yaptığı alanlarda iş sağlığı ve güvenliğidir. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği kapsamında verilen eğitimleri önemsiyor ve düzenli aralıklarla yeniliyoruz. Çalışan personelimizin sağlığını ve güvenliğini düşünmek bizim en önemli sorumluluklarımızdandır. Çalışanlarımızdan da dün olduğu gibi bundan sonra da iş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmelerini talep ediyorum. Eğitimlerimize farklı iş kollarında görev yapan personelimize yönelik olarak devam edecek, personelimizi yeni kanun ve yönetmelikler hakkında bilgilendireceğiz" dedi.

Seminer iki gün boyunca devam ederken, eğitim kapsamında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı hakkında da bilgiler verildi. - TEKİRDAĞ

Çorlu Belediyesi, Ahmet Sarıkurt, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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