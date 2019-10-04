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Çorlu'da terör operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen terör operasyonunda 18 sendikacı gözaltına alındı.

04.10.2019 20:02
Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen terör operasyonunda 18 sendikacı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL) Çorlu Şubesi ile şubeleşme çalışmalarının sürdürüldüğü Çerkezköy ilçesinde, sendikanın yönetici ve üyelerine yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Sendika binası ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çeşitli materyallere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Çorlu'da terör operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı

Çerkezköy, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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