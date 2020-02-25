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Çorlu'da terör propagandasına gözaltı

Çorlu'da bir kişi sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

25.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:28Çorlu'da terör propagandasına gözaltı
'da bir kişi sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sosyal medya sitelerinde yapılan sanal devriye sırasında; K.K. isimli şahsın yapmış olduğu paylaşımlarla PKK/KCK terör örgütü propagandasını içerir paylaşımları olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri şüpheli K.K. isimli şahsı yakalanarak gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Çorlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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