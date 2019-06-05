Çorlu'da TIR'ın çarptığı otomobil yandı: 5 ölü (2)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Çorlu'da TEM yolunda TIR'ın arkadan çarpmasıyla alev alarak yanan otomobilde ölen 5 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin Yasemin Kaynar İbiş, Büşra İbiş, Melike Sülün, Şaban Sülün ve Şeyma Yavuz olduğu belirtildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ: ANİDEN ÖNÜMDE DURDULAR

Otomobile çarpan TIR'ın sürücüsü Mehmet Varış, kaza yerinde büyük üzüntü yaşadı. Ellerini başına koyarak, ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalarını izleyen sürücü Varış, "Otomobil önümde gidiyordu. TEM'de Çorlu sapağını geçince aniden durdular. Sapaktan döneceklerdi sanırım, kaçırınca sürücü fren yaptı. Ben de otomobile çarptım. Çarpmanın etkisiyle otomobil hemen alev alıp yanmaya başladı. Ben yangın söndürme tüpüyle araçtan inip koştum ancak alevler otomobili bir anda sardı" dedi.





Kaynak: DHA