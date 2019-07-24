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Çorlu'da TOKİ'den ev sahibi olanlar duygulu anlar yaşadı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılacak olan konutların kura çekilişine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

24.07.2019 14:03 Çorlu'da TOKİ'den ev sahibi olanlar duygulu anlar yaşadı


TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılacak olan konutların kura çekilişine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kurada ev sahibi olma hakkı kazanan 618 kişi arasında bulunan bazı aileler, duygulu anlar yaşadı.
TOKİ'nin Çorlu'nun Muhittin Mahallesi'nde dar ve orta gelir grubuna yönelik 2+1 ve 3+1 planında yaptıracağı 618 konutun kura çekimleri Çorlu Kapalıspor Salonu'nda gerçekleşti. Kura çekilişi için vatandaşlar sabah erken saatlerde salona akın etti. Salonda yerlerini alan vatandaşlar, kuraları sabırsızlıkla beklemeye başladı. 3 bin 923 kişinin müracaat ettiği başvuruda 618 kişi yapılan kura çekimi sonrasında ev sahibi oldu. 8 şehit ailesinin direkt ev alma hakkı olurken, 137 engelli vatandaşın da müracaat ettiği belirtildi.
Kura çekimi ile ev sahibi olan Elmas Çakmak, oğlunun şansıyla kura çekime geldiğini ve çok mutlu olduğunu ifade etti. Çakmak, "Çok şükür Allah'ıma çocuklarımın şansına katılmıştım, çıktı. Allah herkese nasip etsin" dedi.
İstanbul'dan 1 yıl önce Çorlu'ya gelen fabrika işçisi Oguz Akar da ev sahibi oldu. Bu kadar yoğun bir katılım arasında kendisine ev çıkacağını hiç beklemediğini söyleyen Akar, "Çok heyecanlıyım, hiç beklemiyordum. İstanbul'dan bir yıl önce Çorlu'ya taşındım, inanın çok mutluyum. Şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum" diye konuştu.

- Tekirdağ

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: DHA

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