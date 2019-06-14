14.06.2019 17:17
Haberler»3. Sayfa » Haber

Çorlu'da torbacı operasyonu

Çorlu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda, satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda, satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorlu'da gençleri zehirleyen ve torbacı olarak nitelenen sokak satıcılarına yönelik olarak operasyon düzenleyen polis ekipleri, satışa hazır fişekler halinde 99 fişek eroin maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak bir şüpheli şahsı uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alan polis, uyuşturucu maddelere de el koydu. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:22 Darbeler, çatışmalar, gizli anlaşmalar: ABD-İran ilişkilerinin son 50 yılı
19:22 Marmara'da 3,3 büyüklüğünde deprem
19:22 Riad Bajic: Konya benim ikinci evim
19:22 Beşiktaş, Georg Margreitter'in transferinde mutlu sona yakın!
19:22 Düzce'deki uyuşturucu operasyonu
19:21 "Biz savunma sanayinde güçlü bir ülkeyiz"
19:20 Üzerine benzin döküp kendisini yaktı, hastanede öldü