Çorlu'da Trafik Kazası: 14 Yaralı

Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emre Aras'ın kullandığı 59 PG 992 plakalı, engelli öğrencileri taşıyan minibüs, Tekirdağ- İstanbul
Karayolu Türkgücü Mahallesi yakınlarında, yol kenarında çalışma yaptığı belirtilen Oktay Poyraz yönetimindeki iş makinesiyle çarpıştı.
Kazada minibüste bulunan 14 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tekirdağ,Çorlu
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:18