Çorlu'da Uyuşturucu Operasyonu

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:45



19 Kasım 2018 Pazartesi 12:45

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satımı ve kullanımı yapıldığı yönünde istihbarat elde edilen adreslere operasyon yaptı.Operasyonda "fişek" olarak adlandırılan kullanımlık parçalar halinde hazırlanmış 138 paket eroin ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 430 lira para ele geçirildi.Olayla ilgili şüpheli T.T, gözaltına alındı.