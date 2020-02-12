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Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

12.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:40
'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 adrese operasyon düzenledi.
Özel Harekat polisleri ve narkotik dedektör köpekleri ile evlerde yapılan aramalarda 90 gram bonzai, 1 pompalı tüfek, çalıntı kaydı bulunan motosiklet ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1005 lira ele geçirildi.
Operasyon kapsamında uyuşturucu kullanmak, dolandırıcılık, yağma, gasp gibi suçlardan aranması ve kesinleşmiş cezaları bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA


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