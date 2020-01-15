Haberler » Güncel » Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Haber

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

15.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:59
'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.Polis açılmayan evlerin kapılarını koçbaşı ile kırarak içeriye girdi.
Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarını belirledi. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, özel harekat, çevik kuvvet ve narkotik timlerinin hazır bulunduğu operasyonda, 8 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda, kapıyı açmayan uyuşturucu tacirlerinin evlerinin kapısı, özel harekat polisleri tarafından koçbaşı ile kırılarak içeriye girildi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 4 uyuşturucu nitelikli sentetik hap, 1 fişek kokain, 1 fişek daralı 1.90 gram eroin, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 640 lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan 8 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.
Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Çorlu, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:26  Şanlıurfa Valisi Erin Tel Abyad'da yerel polis teşkilatını ziyaret etti - Haber
18:26  İranlı iki diplomat Arnavutluk'ta "istenmeyen kişi" ilan edildi - Haber
18:26  "Futbolda şike kumpası" davası - Haber
18:26  Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti - Haber
18:25  Irak: "Topraklarımızı komşu ülkelere saldırma amacıyla kullandırmayacağız" - Haber
17:59  Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı - Haber
16:49  Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı - Haber
16:35  Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti - Haber
16:20  Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 15 ölü - Haber
15:50  ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu - Haber
15.01.2020 18:27:58