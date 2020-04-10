Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çorlu'da vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'na girmesi yasaklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'na girişi yasaklandı.

10.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:45
Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'na girişi yasaklandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Belediye Hizmet Binası önünde oturarak zaman geçiren vatandaşlara daha önce uyarılarda bulunan belediye ve polis ekipleri, uyarılar dikkate alınmayınca meydana şerit çekerek burayı yayalara kapattı.
Zabıta ekipleri sık sık meydanı kontrol ederek vatandaşların burada bir araya gelmemeleri için uyarılarda bulunuyor.
Daha önce polis tarafından yapılan denetimlerde, meydandaki 25 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 392'şer lira para cezası verilmişti. Çorlu’da vatandaşların Cumhuriyet Meydanı’na girmesi yasaklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Tekirdağ, Çorlu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
FIFA’dan kulüplere destek mesajı: Yardım etmek görevlerimiz arasında Haberler
FIFA'dan kulüplere destek mesajı: Yardım etmek görevlerimiz arasında
Haberler ›› Güncel ››Çorlu'da vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'na girmesi yasaklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:40: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin toplam sağlık personeli sayısı 1 milyon 61 bin 635'tir. - Haber 19:38: Banyoda fenalaşarak düşen adam öldü - Haber 19:38: Pakistan Anayasa Mahkemesi hükümet üyelerini ifadeye çağırdı - Haber 19:36: FLAŞ - Haber 19:36: Antalya'daki yerleşik Fransız'dan Türkiye'deki Kovid-19 tedbirlerini öven video - Haber 19:33: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor - Haber 15:02: Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler