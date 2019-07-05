Çorlu'da yeğeninin kocasını öldüren amca: Amacım korkutmaktı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yeğeni Melisa Kahraman'ın eşi Alperen Kahraman'ı (19), sokak ortasında, 2 aylık bebeğinin yanında tabancayla vurarak, öldüren Durmuş S. (42), adliyeye sevk edildi. Amca Durmuş S.'nin, emniyetteki ilk ifadesinde, "Amacım korkutmaktı; fakat Alperen, elini beline götürünce ben de silahı çantadan çıkararak, ateş ettim. Melisa'nın yanına giderek, 'Hakkını helal et' dedim" dediği öğrenildi. Çorlu'da, dün sabah, Alperen Kahraman, eşi Melisa ve 2 aylık kızlarını da yanına alıp, Muhittin Mahallesi Omurtak Caddesi'ne alışverişe gitti. Melisa Kahraman, mağazaya girerken, Alperen Kahraman da bebek arabasındaki kızıyla dışarıda bekledi. Bu sırada yanına gelen eşinin amcası Durmuş S., tabancayı çıkarıp, Alperen Kahraman'a ateş açtı. Alperen Kahraman, vurularak, olay yerinde yaşamını yitirdi, yoldan geçen 2 kişi ise bacaklarından yaralandı. Durmuş S., olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alındı.

'YEĞENİMİ GÖREBİLMEK İÇİN 30 BİN LİRA VERDİM'

Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Durmuş S., bu sabah, üzerine çelik yelek giydirilerek, güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) seracılık yaptığı öğrenilen Durmuş S.'nin, emniyetteki ilk ifadesinde, Alperen Kahraman'ın, kendilerinden sürekli para istediğini öne sürdüğü öğrenildi. Yeğeni Melisa ile Alper Kahraman'ın 2015'te KKTC'de tanıştıklarını anlatan Durmuş S.'nin, şunları söylediği belirtildi:

"Alperen'in babasının askeri personel olmasından dolayı Çorlu'ya tayini çıktı; ancak yeğenim ile Alperen, sosyal medyadan görüşmeye devam etmişler. Geçen yıl Ağustos ayında Melisa ile Alperen, nikah yaparak, evlenmişler. Biz ailece yeğenimi uzun zamandır göremiyorduk. Hayatından şüphe ediyorduk. En son bayramdan önce Alperen'in babasını aradım ve yeğenim ile görüşmek istediğimi söyledim; ancak görüşme olmadı. Nisan ayında Çorlu'ya geldim. Yeğenimi bir türlü göremiyordum. Hastaneleri gezdim ve yeğenimin doğum yapıp, yapmadığını sordum. Ayrılmadan önce Alperen'in babası ile Heykel Meydanı'nda karşılaştık. Melisa'yı sordum, o da beni tersleyip, 'Siz bu çocuğun ailesi değilsiniz. Bizi rahat bırakın' dedi. Ben de arada kırgınlık olmasın bizim yeğinimizle, dedim. Kendisi bana Melisa'yı bayramda Kıbrıs'a göndereceğini; ancak bunun maliyetli olduğunu, yol masrafı 30 bin TL verirsem göndereceğini söyledi. Uzun zamandır göremediğim yeğenimizi görmek ve hasretin sona ermesi için ertesi gün Alperen'in babası ile Kumyol Caddesi üzerinde bir yerde buluştuk. Kendisine 30 bin TL verdim ve Kıbrıs'a döndüm."

YEĞENİNE 'HAKKINI HELAL ET' DEMİŞ

Para vermesine rağmen yeğeni Melisa Kahraman'ın Kıbrıs'a gelmediğini belirten Durmuş S., şunları kaydetti:

"Ben de olaydan 15 gün önce Çorlu'ya tekrar geldim. Yine sokaklarda yeğenimi aramaya başladım. Alışveriş merkezlerinde dolaşıyordum; belki yeğenim Melisa'yı görebilirim, konuşurum, diye. Alperen'in ailesi, babası asker olduğu için lojmanda oturuyorlardı. Lojman önünde gezdim, belki dışarı çıkar, kendisini görürüm, diye; ancak bir türlü göremedim. Olay günü sabah erkenden otelden çıktım. Çıkarken daha önce geldiğim ve tavan arasına sakladığım silahımı çantamın içine koydum. Cumhuriyet Meydanı'ndan Çeşme Durağı'na geldiğimde yeğenim Melisa ile Alperen'in otobüsten indiğini görünce takip etmeye başladım. Alperen ile Melisa alışveriş mağazasının önünde durdu. Ben de Alperen'in yanına gittim. Amacım korkutmaktı; fakat Alperen, elini beline doğru götürünce ben de silahı çantadan çıkararak, ateş ettim. Silahta 8 tane mermi vardı. Diğer yaralılar nasıl yaralandı, bilmiyorum. Daha sonra yeğenim Melisa'nın yanına giderek, 'Hakkını helal et' dedim. Dışarı çıktığımda polislere teslim oldum."

'SEVEREK EVLENDİM'

Amcası tarafından eşi öldürülen Melisa Kahraman'ın ise ifadesinde, Alperen Kahraman ile severek, evlendiğini söylediği öğrenildi. Kahraman'ın, "Benim ailem ile hiçbir sorunum yok. Ben kocamı çok seviyorum" dediği belirtildi.

Öte yandan Alperen Kahraman'ın cenazesi, teslim alınıp, toprağa verilmek üzere Çanakkale'ye götürüldü.



- Tekirdağ