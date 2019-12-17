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Çorlu'da yoğun sis

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde iş yerleri ve okullarına gitmek üzere evden çıkanlar sis sürprizi ile karşılaştı.

17.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:23Çorlu'da yoğun sis
'ın ilçesinde sabah saatlerinde iş yerleri ve okullarına gitmek üzere evden çıkanlar sis sürprizi ile karşılaştı. Yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı ilçede Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları da iptal edildi.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metrenin de altına düştüğü Çorlu'da trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Fabrikaların işçi servisleri ile okul servisleri de yoğun trafikten nasibini aldı. Yoğun sis nedeniyle maddi hasarlı kazaların da yaşandığı ilçede trafik polisleri kazaların önüne geçebilmek için trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda tedbir aldı.

Adeta göz gözü görmeyen bir sabaha uyanan Çorlu'da saat ilerledikçe ve güneş yüzünü gösterdikçe sis tabakası da yavaş yavaş dağıldı. - TEKİRDAĞ

İstanbul Atatürk Havalimanı, Tekirdağ, Sabah, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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