Çorlu'daki Atatürk Büstüne Baltalı Saldırı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk heykeline baltayla saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ç.B, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, savcılık, Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk heykeline 13 Kasım'da elindekiyle baltayla vurarak zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ç.B'nin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz etti.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alınan Ç.B'nin, nöbetçi hakimlikçe Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.
Şüpheli Ç.B, polis ekiplerince İstanbul'daki hastaneye götürüldü.
Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, zanlının "psikolojik sorunları olduğunun anlaşıldığı" ifade edilmişti.
Mazhar Osman,Bakırköy,Çorlu,Mustafa Kemal Atatürk
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:16