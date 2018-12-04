Çorlu'daki Trafik Kazası

Çorlu
ilçesinde 19 Kasım tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaya geçidinde çarptığı astrolog Egemen Töreli
'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücünün serbest bırakılmasına itirazda bulunuldu.
Alınan bilgiye göre, Töreli'nin avukatı Kaan
Aytuğ, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı
'na itiraz ederek, şüphelinin yeniden tutuklanmasını talep etti.
Aytuğ, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:
"Şüpheli hakkında işlemlerin bilinçli taksir olarak değerlendirilerek iddianame hazırlanması ile olayın toplumda yarattığı infial, şüphelinin gelir durumu ve mesleği değerlendirildiğinde yurt dışına çıkış yasağının hiçbir anlam ifade etmediği, bilinçli taksir olarak değerlendirilmesi durumunda suçun üst sınırının da 9 yıl olacağı değerlendirildiğinde şüphelinin tutuklanmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz."
Çorlu'da 19 Kasım tarihinde sabah saatlerinde Çorlu Atatürk Bulvarı
'nda meydana gelen trafik kazasında yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmek isteyen Egemen Töreli (51), T.T. idaresindeki 59 PT 161 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.
Egemen Töreli,Çorlu
04 Aralık 2018 Salı 17:02