Çorlu'daki Trafik Kazası - Tekirdağ

Çorlu
'da meydana gelen trafik kazasında ölen astrolog Egemen Töreli
toprağa verildi.
Çorlu Merkez
Garaj Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Töreli'nin cenazesi Havuzlar Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, siyasi partilerin temsilcileri ve Töreli'nin ailesi ile yakınları katıldı.
-Olay-
Bulvar Yolu, Askeri Hastane mevkisinde, yolun karşısına geçmek isteyen astrolog Egemen Töreli'ye (51), T.T. idaresindeki 59 PT 161 plakalı kamyonet çarpmış, kazada ağır yaralanan Töreli, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Egemen Töreli,Çorlu
19 Kasım 2018 Pazartesi 19:53