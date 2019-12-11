Çorlu'daki tren faciası davasında 3'üncü duruşma; Babası ölen Gülgen'in sözleri...

DURUŞMA ERTELENDİ

Savcının mütalaasını vermesinin ardından verilen aradan sonra mahkeme heyeti aldığı kararları açıkladı. Mahkeme, Kocaeli ve Aydın barolarının davaya müdahil olma taleplerinin reddine, tanık Tevfik Baran'ın ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan yazının işlemsiz iade edilmesine, tanık Mümin Karasu hakkında yazılan talimatın iade edilerek tanığın dinlenmesinden vazgeçilmesine, müşteki Coşkun Yıldız'ın hırsızlık iddiaları mahkemece ciddi görüldüğünden olay tarihindeki hırsızlık eyleminin faili için yasal gereğin ifası için Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, sanıkların tutuklanma taleplerinin reddine, AFAD İl Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak tren kazasıyla ilgili olarak ilk ihbarın geldiği 17.27 ile harekat saati olarak bildirilen 18.01 arasında ne gibi hazırlık çalışmalarının yapıldığının bildirilmesine, İl Sağlık Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak kazanın ilk bildirildiği saat olarak belirtilen 17.17'den sonra ne gibi hazırlık çalışmaları yapıldığı ekiplerin çıkış ve kaza mahalline varış saatlerinin ne olduğu, kaza sonrası yapılan yaralı sevklerinin nereye ve ne şekilde yapıldığı hususlarının bildirilmesine, TCDD'nin acil durum yönergeleri kapsamında ne gibi işlemlerinin yapıldığının istenmesine, TCDD'ye müzekkere yazılarak Uzunköprü-Halkalı hattının kaza tarihi öncesinde kapatılıp kapatılmadığı, kapatıldıysa hangi tarihte hangi sebeple kapatıldığını, kapatılmadıysa hangi tren seferlerinin yapıldığı hususunun sorulmasına yine TCDD'ye müzekkere yazılarak yol kontrol bekçiliği unvanının devam edip etmediği belirtilen kadroya yeni alım yapılıp yapılmadığı, belirtilen kadroların lav edilip edilmediği, lav edildiyse hangi tarihte hangi makam tarafından lav edildiği, yol kontrol bekçiliğine alım için sırasıyla 1'nci Bölge Müdürlüğü, 14'üncü Yol Onarım Bakım Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe son 20 yıl içerisinde müracaat olup olmadığı hususlarının istenmesine, keşif hususunun bilirkişiler belirlendikten sonra değerlendirilmesine, sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat ve Çetin Yıldırım hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Duruşma 21 Nisan 2020 tarihine ertelendi.

'DAVAMIZI CİDDİYE ALIYORUZ'

Duruşmanın ardından aileler adına açıklama yapan kazada oğlu Oğuz Arda Sel ve eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, duygularını şöyle açıkladı:

"Bu süreçler bizim için çok zor süreçler, her defasında acımızı en başından yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi burada en ufacık Kemal'imiz yanımızda bugün 10 yaşında ufacık kızımız sinir krizleri geçiriyor. Babam nerede diye. Siz bu yaşta babasız kaldınız mı diye soruyor. Siz bu yaşta evlatsız kaldınız mı? Siz bu yaşta bizim gibi kucağınız boş kaldı mı? Çok üzgünüz. 520 gündür bir arpa boyu yol aldığımızı düşünmüyorum. Herkes koltuğunda maaşını alıyor, yoluna devam ediyor. Birileri koltuklarından alınmış gibi gösterilip arka planda hayatına devam ediyor. Meclise kadar sorularımızı yöneltip bakana soruyoruz ki 25 canın hesabı ne olacak? Çorlu tren katliamından kim sorumlu diyoruz. Bizi ciddiye alan yok. Ama biz davamızı ciddiye alıyoruz, 25 kişi bizim ruhumuzda yaşıyor. Biz bunun hesabını öbür tarafta soracağız o ayrı ama adalet bu ülke de birileri için geldiğinde onlar bizim karşımızda nereye saklanacaklarını düşünecekler. Onlar kafalarını kuma gömerek yaşıyorlar. Bu hakaret değil, Türkiye'nin gerçeğidir. Birileri de bu kumun üstüne örterek onları koruduğunu zannediyor. Bazıları tarihe cesaretle, yüreklilikle yazılacak. Bazıları da bu katliamın yaratıcısı olduğu için 25 insanı öldürüp bu kadar insanı yaralayıp bizlere bu kadar acı çektirip vicdansızlıkla tarihe yazılacaktır."

Kazada eşi Derya 6 aylık bebeği Beren Kurtuluş'u kaybeden Melih Kurtuluş'un avukatı Yunus Tuğlu ise "Tren kazasının 3'üncü duruşması yapıldı. Duruşma sonunda bilirkişi oluşturulmak için çalışmalara devam ediliyor. Biz talebimizde biran önce bilirkişilerin tespit edilerek olay mahallinde keşif yapılması ve asıl sorumluların tespit edilmesini bekliyorduk. Fakat bilirkişiler gerek üniversitelerin ipe un sermelerini bilirkişi listelerini yeterli bir şekilde görmemesi, gerekse mahkemenin gelen bilirkişi listelerini yeterli görmemesi sebebiyle bilirkişi tespiti yapılamadı. Bu nedenle duruşma uzatıldı, Nisan ayına bırakıldı. O duruşmada bilirkişi tespiti yapılarak olay yerini keşfi bekliyoruz" diye konuştu.