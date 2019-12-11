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Çorlu'daki tren kazası davasında ara karar: Duruşma tekrar ertelendi

Çorlu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin yargılanan 4 sanığın duruşması 21 Nisan 2020'ye ertelendi

11.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:31Çorlu'daki tren kazası davasında ara karar: Duruşma tekrar ertelendi
'da 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin yargılanan 4 sanığın duruşması, 21 Nisan'a ertelendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmada mahkeme heyeti, bir kez daha sanıkların tutuklanmasının reddine karar verdi.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince halk eğitim merkezi salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.
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Tren Kazası, Çorlu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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