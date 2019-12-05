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Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarından basın açıklaması

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaşamını yitiren ve yaralananların yakınları, basın açıklaması yaptı.

05.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:16Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarından basın açıklaması
'ın ilçesindeki tren kazasında yaşamını yitiren ve yaralananların yakınları, basın açıklaması yaptı.
Çorlu Adalet Sarayı'na gelen grup, avukatları aracılığıyla hazırladıkları dilekçeyi Cumhuriyet Savcılığına sundu.
Daha sonra adliye bahçesinde basın açıklamasını, tren kazasında kızını, kız kardeşi ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin okudu.
Bilgin, kazada hayatını kaybeden ya da yaralananların aileleri olarak gerçek sorumluların cezalandırılması için adalet arayışlarını sürdüreceklerini söyledi.
Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

Tren Kazası, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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