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Çorlu'daki tren kazasında ölenlerin isimleri sokak ve parklarda yaşatılacak

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında hayatını kaybedenlerden bazılarının isimlerinin, Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki sokak ve parklara verileceği bildirildi.

09.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:26Çorlu'daki tren kazasında ölenlerin isimleri sokak ve parklarda yaşatılacak
'ın ilçesindeki tren kazasında hayatını kaybedenlerden bazılarının isimlerinin, Edirne'nin ilçesindeki sokak ve parklara verileceği bildirildi.
Uzunköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kazada yaşamını yitiren 25 kişiden Sena Köse, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Mavi Nur Tiflizden, Oğuz Arda Sel ve Melek Tuna'nın adları ilçedeki sokak ve parklara verilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, yaşanan facianın ardından ilk andan itibaren ailelerin yanlarında yer aldıklarını ve acılarına ortak olduklarını belirterek, "Belediye Meclisimizde onaylanan kararın ardından, Çorlu tren kazasında kaybettiğimiz canlarımızın acısı hala içimizi yakıyor. Biz o kara günden bu yana ailelerimizin yanında olduk ve sonuna kadar da ailelerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
Tren kazası
Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi de yaralanmıştı.

Uzunköprü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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