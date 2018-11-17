Çorlu'dan Kısa Kısa

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:03



17 Kasım 2018 Cumartesi 16:03

Çorlu'da, kanser farkındalığı konusunda seminer düzenlendi.Çorlu Belediyesi, Çorlu Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Çorlu Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile düzenlenen kanser farkındalığı semineri, ilçedeki bir restoranda yapıldı.Seminerde Çorlu KETEM Müdürü Eylül Taneri, yaptığı sunumla kanserde erken teşhisin önemini anlatarak, meme, rahim ağzı, kalın bağırsak kanserleri taramalarının ücretsiz olarak yapıldığını hatırlattı.Semineri, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Perin ve Çorlu Belediye Meclisi Üyesi Sevgi Kurt da takip etti.ÇBSK masa tenisi takımı turnuvadan dereceyle döndüÇorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) masa tenisi takımı, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar masa tenisi müsabakalarından dereceyle döndü.Süleymanpaşa Atatürk Kapalı Salonunda, Masa Tenisi Federasyonunca düzenlenen minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar masa tenisi müsabakalarına katılan ÇBSK masa tenisi takımı, genç kızlar kategorisinde il ikincisi, genç erkekler kategorisinde ise il üçüncüsü oldu.Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ÇBSK genç kız masa tenisi takımının, aldığı ikincilik ile Bolu'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası grup maçlarına katılmaya hak kazandığını ifade ederek, bütün sporcuları tebrik etti.ÇBSK masa tenisi sporcularının güzel işlere imza attığını belirten Sarıkurt, "ÇBSK bünyesinde çok sayıda spor branşında ücretsiz kurslarımız devam ediyor. Bunların arasında bulunan masa tenisi takımımız da uzman eğitmenler ile eğitimlerine devam ediyor. Gittikleri her turnuva ve şampiyonadan başarılarla dönen masa tenisi takımımızı tebrik ediyor ve bütün sporcuları gönülden kutluyorum." dedi.Çorlu'da kilit taşı çalışmaları devam ediyorÇorlu Belediyesi, ilçe genelinde kilit taşı uygulamalarına devam ediyor.Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 11 mahallede, 67 sokak ve caddede yürütülen kaldırım ve kilit taşı çalışmaları kapsamında yaklaşık 12 kilometre uzunluğunda kilit taşı serimi gerçekleştirildiğini söyledi.İlçenin ihtiyaç duyulan bölgelerinde daha önceden çalışmalar yaparak bazı tespitlerinin olduğunu belirten Sarıkurt, belirlenen program dahilinde kilit taşı uygulamalarını devam ettiğini kaydetti.Sarıkurt, programın hava şartları elverdiği sürece devam edeceğini ifade ederek, '"Alipaşa, Çobançeşme, Deregündüzlü, Maksutlu, Önerler, Reşadiye, Rumeli, Şahpaz, Türkgücü, Yenice ve Zafer mahallelerinde 67 sokak ve caddede yürütülen kaldırım ve kilit taşı çalışmaları kapsamında 94 bin 142 metrekare kilit taşı, 5 bin 699 metrekare kaldırım taşı, 19 bin 30 metretül oluk, 11 bin 854 metretül belediye bordürü ve bin 304 metretül bahçe bordürü serimi yapıldı." dedi.