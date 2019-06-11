Çorlu'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi
Haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.
Çorlu Belediyesi meclis toplantı salonunda, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda, pazar yeri uygulama yönetmeliğinin içişleri komisyonuna havale edilmesi, Çobançeşme Aile Sağlık Merkezi (ASM) tahsis talebi plan ve bütçe komisyonuna havalesi, Ergene İlçesi
Sağlık Mahallesi 102 Ada 6 parseldeki taşınmazın satışı, taşınmaz kullanım izni talebi konusunun plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesi, imar planı değişikliği taleplerinin imar komisyonuna havale edilmesi ve içişleri komisyon raporu da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantı sonunda Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bir süre daha meclis üyeleriyle sohbet etti.
"Göçün 30. yıl dönümü" sempozyumu
Çorlu Belediyesi tarafından Bulgaristan
Türklerinin 1989 Zorunlu Göçünü 30. yıl dönümünde uluslararası sempozyum düzenlenecek.
Çorlu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünya tarihinde kırılma noktası olan Bulgaristan Türklerinin 1989 Zorunlu Göçünün 30. yıl dönümünde asimilasyon ve baskılara karşı direniş uluslararası sempozyum ile anılacak.
Etkinlik, Çorlu Belediyesi tarafından Ankara Üniversitesi
ve Namık Kemal Üniversitesi
iş birliği ile 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde Hilton
Garden Inn Otel'de gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
Ahmet Sarıkurt
, Çorlu Belediyesi
, Çorlu
, Güncel