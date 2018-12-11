Çorlu Gece Gündüz Asfaltlanıyor

Tekirdağ Çorlu
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
asfalt ekipleri, çalışmaların tamamlandığı Reşadiye
Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde asfalt serimi gerçekleştirdi.
Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 20 personel, 1 finisher, 2 silindir, 1 bekoloder, 1 bobcat, 1 freze, 1 greyder ve 6 kamyon ile yürütülen asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Gece geç saatlere kadar devam eden asfalt serim çalışmaları kapsamında 450 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.
Asfalt serim çalışmalarının hava şartları el verdiği ölçüde şehrin muhtelif noktalarında sürdürüleceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ
Fen İşleri Müdürlüğü,Reşadiye,Tekirdağ,Çorlu
11 Aralık 2018 Salı 13:18