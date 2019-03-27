Çorlu Havalimanı'nın Yeni Adı "Çorlu Atatürk Havalimanı" Oldu

Kaynak: DHA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Tekirdağ'da düzenlediği mitingde Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nın adının Çorlu Atatürk Havalimanı olarak değiştirileceğini açıklamasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti.Bu açıklamanın ardından Çorlu Havalimanı'nın adı Çorlu Atatürk Havalimanı olarak değiştirildi. Havalimanının giriş noktasına da "Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı" yazılı tabela asıldı.KAYMAKAM SARILI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDUÇorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, konu ile ilgili sosyal medya hesabından, havalimanının yeni tabelasının bulunduğu fotoğrafı da paylaşarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin tensipleriyle Çorlu Havalimanı'nın ismi Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı oldu" açıklamasını yaptı. - İstanbul