Çorlu Havalimanının Adı Değişti

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın Tekirdağ mitinde verdiği müjde gerçekleşti. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Havalimanının adı Çorlu Atatürk Havalimanı oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tekirdağ mitinginde verdiği müjdenin ardından Çorlu ilçesinde bulunan havalimanının adı değişti. Yapılan çalışmaların ardından havalimanının adı Çorlu Atatürk Havalimanı olarak değiştirildi.Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği diğer müjdelerden bir diğeri de havalimanında sefer sayılarının artırılması oldu. Tekirdağlı vatandaşlar havalimanının isminin değiştirilmesinden sonra şimdi de sefer sayılarının artırılmasını bekliyor. - TEKİRDAĞ