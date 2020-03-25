Çorlu Kızılay'dan vefa örneği
Çorlu Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Çalışma Grubu içerisinde yer alan Kızılay Çorlu Şubesi, 65 yaş üstü yaşlılar ve hastaları evlerinde ziyaret ederek eksiklerini gideriyor ve ihtiyaç malzemelerini tedarik ediyor.
25.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:10
Çorlu Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Çalışma Grubu içerisinde yer alan Kızılay Çorlu Şubesi, 65 yaş üstü yaşlılar ve hastaları evlerinde ziyaret ederek eksiklerini gideriyor ve ihtiyaç malzemelerini tedarik ediyor.
Yapılan çalışmalar ile ilgili olarak bilgi veren Kızılay Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz, "Çorlu Kaymakamlığından aldığımız görevle Türk Kızılay Çorlu Şubesi olarak verilen görevleri yerine getiriyoruz. 65 yaş üstü yaşlılarımızın ihtiyaçlarını evlerin de karşılamaya devam ediyoruz. Bizler Çorlu halkı için dışarıdayız. Vatandaşlardan isteğimiz ise evlerinde kalmaları" dedi. - TEKİRDAĞ
Yapılan çalışmalar ile ilgili olarak bilgi veren Kızılay Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz, "Çorlu Kaymakamlığından aldığımız görevle Türk Kızılay Çorlu Şubesi olarak verilen görevleri yerine getiriyoruz. 65 yaş üstü yaşlılarımızın ihtiyaçlarını evlerin de karşılamaya devam ediyoruz. Bizler Çorlu halkı için dışarıdayız. Vatandaşlardan isteğimiz ise evlerinde kalmaları" dedi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA