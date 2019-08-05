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Çorlu Kurban Pazarının Paşası 25 bin TL'ye satıldı

Yaklaşan bayram öncesi Çorlu'da kurulan kurban pazarına getirilerek satışa sunulan bin 200 kiloluk Paşa isimli dana 25 bin TL'ye alıcı buldu.

05.08.2019 14:44 Çorlu Kurban Pazarının Paşası 25 bin TL'ye satıldı
Yaklaşan bayram öncesi Çorlu'da kurulan kurban pazarına getirilerek satışa sunulan bin 200 kiloluk Paşa isimli dana 25 bin TL'ye alıcı buldu. Besici Arif Keskinoğlu şimdi de bir tonluk Şampiyon adlı dana için müşteri alıcı beklediklerini kaydetti.

Çorlu Belediyesi tarafından Hıdırağa Mahallesi'nde yer alan mezbahanın yanında kurulan kurban pazarında haraketli anlar yaşanıyor. Üreticilerin hayvanlarını getirerek satışa sunduğu pazarın en büyük danaları bin 200 kiloluk Paşa ile bir tonluk Şampiyon en çok ilgiyi görüyor.

Pazarın en büyük danaları olan Paşa ve Şampiyon adlı kurbanlıkların yetiştiricisi Arif Keskinoğlu, şu anda 3 yaşında olan danayı henüz yavruyken aldığını ve bir bebek adeta bir çocuk gibi besleyip büyüttüğünü söyledi.

Paşa adlı dananın bir araya gelen asgari ücretli çalışan 7 kişi tarafından 25 bin TL bedelle satın alındığını da sözlerine ekleyen Keskinoğlu, "Beni en çok sevindiren gelir düzeyi düşük olan kişilerin alması ve gönül rahatlığı ile kurbanlarını kesecek olması. İmkanım olsa hiç düşünmeden Paşa'yı kendim keserim. Paşa'nın dışında ağırlığı bir ton civarında olan Şampiyon adlı danamız da var. Bu dan için de 23 bin TL gibi bir fiyat belirledik. Alıcısını bekliyoruz" dedi.

Çorlu Kurban Pazarı'nda satışa sunulan Paşa ve Şampiyon adlı danalar Pazar yerinin en çok dikkat çeken ve ilgi gören kurbanlıkları oldular. - TEKİRDAĞ

Keskinoğlu, Çorlu, Güncel

Kaynak: İHA

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