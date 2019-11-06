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Çorlu Mükerrem Ali Kayan İlkokulu'ndan örnek çalışma

Çorlu'da eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Mükerrem-Ali Kayan İlkokulu tarafından Afet ve Acil Durum(AFAD) Başkanlığı'nca başlatılan Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

06.11.2019 14:57 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:02 Çorlu Mükerrem Ali Kayan İlkokulu'ndan örnek çalışma
Çorlu'da eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Mükerrem-Ali Kayan İlkokulu tarafından Afet ve Acil Durum(AFAD) Başkanlığı'nca başlatılan Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Mükerrem Ali Kayan İlkokulu Sınıf Öğretmenleri Ayşe Pınar Cömert ve Sultan Yıldırım tarafından ayın temasına uygun olarak öğrencilere Toplanma Alanı konulu teorik ve pratik eğitimler verildi. Eğitimlerde uygulama da gerçekleştirildi.

Aynı öğretmenler tarafından bir önceki ayın temasına uygun olarak da her öğrenciye bir Afet ve Acil Durum Çantası hazırlatılması nedeniyle AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü'nce okula ve öğretmenlere örnek teşkil eden işbirliği içindeki çalışmaları nedeniyle teşekkür edildi. - TEKİRDAĞ

Çorlu, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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